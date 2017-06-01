Одесская мэрия будет бороться с юнипаркерами, блоками и другими преградами, которые мешают пешеходам и ухудшают пропускную способность улиц. Такое решение принято на сегодняшнем заседании исполкома.

Это решение коснется не только владельцев парковок, но и горожан, установивших во дворах барьеры для проезда транспорта.

Департаменту муниципальной безопасности поручено выявлять самовольно установленные ограждения, юнипаркеры, «лежачие полицейские», бетонные блоки, шлагбаумы.

Сперва чиновники будут выдавать нарушителям предписания о том, чтобы вернуть проезд в надлежащий вид в течение 10 дней. В противном случае за работу возьмутся городские службы.