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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесская мэрия будет бороться с юнипаркерами

Категория: Новости

Одесская мэрия будет бороться с юнипаркерами

Одесская мэрия будет бороться с юнипаркерами, блоками и другими преградами, которые мешают пешеходам и ухудшают пропускную способность улиц. Такое решение принято на сегодняшнем заседании исполкома.
Это решение коснется не только владельцев парковок, но и горожан, установивших во дворах барьеры для проезда транспорта.
Департаменту муниципальной безопасности поручено выявлять самовольно установленные ограждения, юнипаркеры, «лежачие полицейские», бетонные блоки, шлагбаумы.
Сперва чиновники будут выдавать нарушителям предписания о том, чтобы вернуть проезд в надлежащий вид в течение 10 дней. В противном случае за работу возьмутся городские службы.



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