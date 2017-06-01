Информация о возможности застройки «высотками» территории бывшего пионерлагеря «Орленок» не соответствует действительности.

Об этом рассказал после заседания исполкома вице-мэр Петр Рябоконь.

Про его словам, «…территория лагеря только недавно вернулась в коммунальную собственность. Судебные тяжбы продолжались в течение нескольких лет. Согласно генеральному плану, там смогут быть построены только здания или помещения курортного назначения. Причем не выше трех-четырех этажей!»

Правда, что конкретно будет построено на территории бывшего лагеря, находящегося на улице Дмитрия Донского, чиновник не сообщил.