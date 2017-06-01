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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Информация о возможности застройки «высотками» территории бывшего пионерлагеря «Орленок» не соответствует действительности

Категория: Новости


Информация о возможности застройки «высотками» территории бывшего пионерлагеря «Орленок» не соответствует действительности. 

Об этом рассказал  после заседания исполкома вице-мэр Петр Рябоконь.

Про его словам, «…территория лагеря только недавно вернулась в коммунальную собственность. Судебные тяжбы продолжались в течение нескольких лет. Согласно генеральному плану, там смогут быть построены только здания или помещения курортного назначения. Причем не выше трех-четырех этажей!»

Правда, что конкретно будет построено на территории бывшего лагеря, находящегося на улице Дмитрия Донского, чиновник не сообщил.



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