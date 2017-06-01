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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

На сегодняшний день ключевой проблемой города являются оползни

Категория: Новости


На сегодняшний день ключевой проблемой города являются оползни

Такое мнение высказал в ходе заседания исполкома городской голова Геннадий Труханов.

По его словам «…наиболее остро стоит вопрос защиты берега!»

Причем, по информации мэра, этим вопросом уже занимаются даже иностранные специалисты.

В настоящее время этим вопросом занимаются сотрудники еврокомиссии!»

Этот вопрос исключительно актуален, уверен мэр. Ведь, «…на сегодняшний день город ползет в море, территория пляжей уменьшается!»

Геннадий Труханов отметил, что именно этот вопрос должен быть наиболее актуальным , в частности, для департамента экологии. По его убеждению, это куда важнее, чем информация о том, сколько деревьев высажено и сколько бродячих животных поймано.

 



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