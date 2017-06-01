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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Трассу «Одесса-Киев» защитят от перегрузок

Категория: Новости


Трассу «Одесса-Киев» защитят от перегрузок

Для этого, как сообщили в Службе автомобильных дорог Украины, на трассе в районе с. Дачное установлен стационарный комплекс габаритно-весового контроля.

При этом в ведомстве пообещали, что за работой комплекса все желающие смогут наблюдать в системе он-лайн, что практически исключит какие бы то ни было проявления коррупции.

Таким образом,  будет установлен реальный контроль за тем, чтобы по дороге не двигались перегруженные фуры, что приводит к быстрому разрушению дорожного покрытия.

Напомним, что вполне осознавая степень серьезности ситуации, на недавней сессии областного совета депутаты приняли решение профинансировать закупку девяти передвижных комплексов весового контроля. На это из бюджета направлено более семи миллионов гривен.



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