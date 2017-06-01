В Белгороде-Днестровском приступили к постройке храма УПЦ Киевского Патриархата

Накануне на мете расположения будущего храма Киевского Патриархата торжественно заложили первый камень. В мероприятии приняли активное участие местные (и не только) «национальные активисты», которые считают это событие своей победой.

Напомним, что вопрос о строительстве в Белгороде-Днестровском церкви Киевского Патриархата стоял очень остро и неоднократно обсуждался городским активом.

При этом эти обсуждения, особенно проходящие на заседаниях исполкома и городского совета, проходили под жестким силовым контролем т.н. «патриотов».

Дошло до того, что за несогласие со своими требованиями они избили и облили зеленкой депутат горсовета, одного из лидеров болгарской общины Василия Кащщи.

Расследование этого преступления официально взято на контроль руководством ГУНП в Одесской области и областной Прокуратуры, однако о каких - либо результатах до сих пор неизвестно.