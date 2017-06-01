Обвиняемый в убийстве двух детей взят под стражу без права залога.

Такое решение принял накануне Киевский районный суд Одессы.

Такая мера пресечения не вызвала сопротивления даже со стороны обвиняемого, который заявил, что не возражает против взятия под стражу.

Напомним, что 27 июня находящийся в неадекватном состоянии мужчина задушил двух детей своей жены.

По имеющейся информации, таким образом, он отомстил супруге, с которой крепко поскандалил накануне.

По информации соседей, обвиняемый был запойным алкоголиком и перед совершением преступления более недели не выходил из запоя.