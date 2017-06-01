Для обеспечения жильем бюджетников и работников коммунальных предприятий в Одессе готовиться программа «Доступное жилье»

Как рассказал журналистам начальник управления капитального строительства Борис Панов, для участия в программе необходимо находиться на квартирном учете в течение не менее пяти лет, работать в Коммунальном предприятии или бюджетной структуре и быть способным уплатить сразу не менее 20% стоимости нового жилья. «Под остальную сумму можно будет взять кредит. При этом город готов компенсировать до 30% от тела кредита!» -отметил чиновник.

Стоимость же нового жилья «…не должна превышать суммы в 12,5 тысяч гривен за квадратный метр!»

По его словам, в настоящее время на квартирном учете более пяти лет находятся более четырех сотен семей сотрудников.

Первым домом, который предполагается построить в рамках данной программы, должен стать тридцати восьми квартирный домна улице Пешоновской.

Согласно решению городского исполкома, данная программа будет представлена на утверждение депутатов горсовета уже на ближайшей сессии, запланированной на конец июля.