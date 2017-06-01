На сегодняшний день в Одессе не работают шестьдесят лифтов

Такую информацию озвучил на заседании исполкома директор департамента городского хозяйства Александр Козловский.

При этом, по его словам, из этих шестидесяти неработающих подъемников две трети находятся в стадии ремонта и диспетчеризации и вскоре будут введены в эксплуатацию. И только двадцать не работают из-за технических поломки хищений цветного металла.

Таким образом, за три года число неработающих лифтов в Одессе сократилось в пять раз.

Отметим, что если в прошлом году было полностью заменено и реконструировано восемьдесят лифтов, а отремонтировано триста тридцать восемь, то уже в нынешнем планируется заменить и реконструировать триста лифтов, а еще семьдесят пять – модернизировано.