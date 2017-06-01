На улице Варненской ограбили беременную одесситку

На улице Варненской ограбили 26-летнюю беременную одесситку. Неизвестный мужчина отобрал у девушки сумочку, в которой находились её личные вещи, деньги и телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Злоумышленник нанес пострадавшей ущерб на 3 000 гривен. Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Беляевского района.

Забрав из сумочки мобильный телефон, подозреваемый продал его своему брату за 500 гривен, а сумочку выбросил в кусты.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины.