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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Освобождение от уплаты единого налога на время отпуска, а также за период нетрудоспособности

Категория: Новости

Освобождение от уплаты единого налога на время отпуска, а также за период нетрудоспособности

Все плательщики единого налога на время отпуска и (или) временной нетрудоспособности не освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Законодательством просто не предусмотрено освобождение от его уплаты на эти периоды, — об этом заявили в пресс-службе ГФС в Одесской области.

Освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной копией листка (листков) нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней, только плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных лиц.

Это предусмотрено п.295.5 ст.295 Налогового кодекса Украины.

Информация о периоде ежегодного отпуска и сроках временной потери трудоспособности с обязательным приложением копии листка нетрудоспособности подается в орган фискальной службы по заявлению в произвольной форме (пп.298.3.2 298 НКУ).

Авансовые суммы единого налога, уплаченные за период отпуска или больничного, подлежат зачислению в счет будущих платежей по этому налогу по заявлению плательщика единого налога.

С соответствующим разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 107.12).



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