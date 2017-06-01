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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесской области пытались сдать в металлолом…боевые снаряды

Категория: Новости


По информации ГСЧС, это произошло накануне на территории Ивановского района.

Там несколько местных жителей попытались сдать на металлолом  предметы, которыми оказались три снаряда времен Великой Отечественной войны, извлеченные ими из земли.

К счастью находки оказались в узнаваемом состоянии и приемщица металла сразу вызвала спасателей. Те изъяли два 76-миллиметрвых  и один 120-мм снаряды и вывезли для уничтожения на военный полигон.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда боеприпасы вревен войны попадают в пункты приема металла. Правда, в большинстве случаев они уже находились в разобранном виде или в таком состоянии, что их было сложно распознать.



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