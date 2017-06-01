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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Крепкий сон, или как спасатели взломали дверь квартиры, где долго не отзывался десятилетний ребенок

Категория: Новости

Крепкий сон, или как спасатели взломали дверь квартиры, где долго не отзывался десятилетний ребенок

Спасательную операцию со счастливым концом провели вчера вечером в Болграде.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сотрудники ведомства помогли родителям открыть квартиру, в которой находился их десятилетний сын - он длительное время не реагировал ни на стуки, ни на телефонный звонки.

Как выяснилось, супруги ненадолго поехали по делам, оставив дома сына одного. Вернувшись, родители увидели, что дверь закрыта изнутри. Любые попытки достучаться, дозвониться и сломать замок самостоятельно оказались тщетными.

Спасатели открыли входную дверь и увидели заспанного мальчика, который, наконец, проснулся от шума.



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