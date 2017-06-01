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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Румыны хотят профинансировать строительство детского сада в Одесской области

Категория: Новости

Депутаты парламента Румынии, отвечающие за связи с Украиной, выступили с инициативой профинансировать строительство детского сада на 230 мест в Измаиле.

Об этом рассказал городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

По его словам, соответствующее предложение ему сделали в ходе встречи с депутатами парламента Румынии в Бухаресте 16 июня.

Детский сад, о котором идёт речь, может появиться на улице Поперечной в ближайшие пять лет.

Абрамченко добавил, что с предложением поучаствовать в финансировании проекта власти обратились также в Фонд регионального развития Украины.



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