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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

На трассе здоровья установили МАФ, «…чтобы защитить территорию от стихийной торговли

Категория: Новости


На трассе здоровья установили МАФ, «…чтобы защитить территорию от стихийной торговли

Такое неожиданное пояснение дал в ходе заседания исполкома руковдитель департамента развития потребительского рынка Сергей Машьянов.

По его словам, там уже на протяжении длительного времени велась стихийная торговля с кофе-машин. И именно для того, чтобы положить ей конец, там было разрешено установить стационарный МАФ. «Люди идут по трассе Здоровья, хотят выпить кофе .Поэтому торговля востребована!» -пояснил чиновник.

Отметим, что это объяснение возмутило некоторых депутатов городского совета, присутствовавших на заседании исполкома.

Особенно возмутился Алексей Еремица, который отметил, что одно дело, работа кофе-машины, которая проводится эпизодически и занимает пару метров, и совсем другое стационарный МАФ, занявший почти двенадцать «квадратов» на Трассе Здоровья. В результате городской голова потребовал убрать установленный пави



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