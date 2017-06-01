Побережье от «Ланжерона» до 16-й станции Большого Фонтана соединит единая набережная

Об этом рассказал в ходе общения с журналистами вице-мэр Петр Рябоконь. По его словам, подготовительные работы уже идут. При этом главной проблемой является прохождение «пробки» на 10-й станции Фонтана, где Трассу Здоровья прерывается лестницей и рестораном «Зебра».

С этой целью , по словам вице-мэра, будет проложена специальная эстакада ,рассчитанная только для пешеходов и велосипедистов.

Как отметил чиновник, «…строительные работы начнутся уже осенью, когда закончится курортный сезон!» Правда, удастся ли завершить все строительные работы до начала следующего сезона и когда планируется завершить создание всей единой набережной , он не сообщил.

Отметим, что для реализации проекта необходимо будет пройти еще одну «пробку»в районе комплекса «Морская Жемчужина». Так что , вероятно, небольшой участок эстакады придется проложить и там.