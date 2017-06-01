На поселке Таирова появится новая автодорога

Как рассказал на заседании исполкома руководитель управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай, она соединит проспект Маршала Жукова с Люстдорфской дорогой по линии трамвайного маршрута №13. Новая дорога будет состоять из четырех полос движения. При этом трамвайная линия пройдет посредине.

Правда, будет ли создана для этого т.н. «выделенная линия» или нет, чиновник не сообщил.

Отметим, что по словам вице-мэра Петра Рябоконя, эта дорога не только облегчит транспортное сообщение, но и позволит обеспечит нормальный подъезд к расположенным по соседству крупным жилым комплексам, где проживают тысячи людей.

Отметим, что наиболее трудным станет участок между улицей Академика Королева и Люстдорфской дорогой, где трамвайная колея проходит по узкому участку.