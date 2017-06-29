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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Специалисты напоминают правила профилактики кишечных инфекций летом

Категория: Новости / Полезные советы

Специалисты напоминают правила профилактики кишечных инфекций летом

Ежегодно с наступлением лета медики фиксируют сезонный рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. 
По информации управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе, с начала июня 2017 года отмечена тенденция к увеличению количества случаев кишечных инфекций.

Регистрируется рост заболеваемости ротавирусным энтеритом, сальмонеллезом, гастроэнтероколитами установленной и неустановленной этиологии.

При этом по данным инфекциям от 52% до 90% случаев приходится на детское население города. В городскую инфекционную больницу ежедневно поступают свыше 50 человек с кишечными инфекциями. Высокая температура воздуха может являться фактором ухудшения эпидемиологической ситуации.


Специалисты дают одесситам и гостям города следующие рекомендации по профилактике кишечных инфекций: 
1. Покупайте продукты только в официально зарегистрированных торговых точках, следите за сроками их хранения. Особенно опасно покупать еду на пляже у частных лиц, где неизвестны ни условия ее приготовления, ни сколько она хранилась на жаре. 
2. Строго соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте руки и научите этому детей. 
3. Употребляйте термически обработанные блюда из рыбы, мяса, яиц, молочных продуктов, полуфабрикатов. 
4. Для питья лучше употреблять: природную минеральную негазированную бутилированную воду, несладкие чаи, морс, настои из сухофруктов, кисломолочные напитки с низким содержанием жира. 
5. Не стоит использовать пищевой лед, если нет уверенности в качестве воды, использованной для его приготовления. 
6. Необходимо тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды (особенно клубнику). 
7. Воздержитесь от употребления готовых салатов с майонезом и яйцами, мелко нарезанных овощей с соусом, шаурмы, пирожков с фаршем и других изделий фаст-фуда, которые при высокой температуре портятся с невероятной скоростью. 
8. Не употребляйте блюда с резкими благоухающими приправами и соусами, которые могут использовать для скрытия запаха уже испорченного продукта. 
9. Избегайте скоропортящихся пирожных, тортов, взбитых сливок и других десертов с кремом. Также одесситам напоминают об основных источниках ботулизма: 
- маринованные и засоленные грибы, особенно в домашних условиях; 
- консервированное мясо, особенно приготовленное в домашних условиях; 
- колбасы с использованием кишок животных (ливерные, кровяные), сыровяленые, копченые, окорока, буженина; 
- рыба соленая, вяленая, копченая, особенно если она не выпотрошена сразу после вылова, консервированный тунец; 
- маринованные и соленые овощи без добавления уксуса; 
- готовые блюда в вакуумных упаковках. Споры возбудителя ботулизма уничтожаются при обработке высокими температурами при давлении 120 атмосфер, что возможно только в промышленных условиях.



При появлении первых признаков кишечных расстройств необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением. 



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