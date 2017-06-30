Анонс газеты СЛОВО, выпуск 26

- 28 июля в нашей стране праздник – Украина и мы – ее граждане – отмечаем день Конституции. Не могу сказать точно, знают ли наши сограждане, что конкретно они празднуют в этот день, ведь основополагающие статьи конституции на сегодняшний день не выполняются. Де-факто у нас нет ни бесплатной медицины, ни бесплатного образования… Но, впрочем, день этот – выходной, так что будем праздновать.

А для тех, кто всерьез хочет разобраться в вопросе - в текущем номере нашей газеты выходит материал Натальи Гогиновой об изменениях, которые претерпела за годы независимости Конституция Украины.

«Конституция – право на счастье!» Так называется статья. Эпиграфом к ней автор берет слова известного «мастера красноречия» Виктора Черномырдина «Нам никто не мешает перевыполнить наши законы».

Итак, зачем же столько раз за столь небольшой с исторической точки зрения срок менялся основной закон страны?

- Развитие общества не стоит на месте, в государстве появляются совершенно новые общественные отношения, которые требуют правового урегулирования. В статье рассказывается о трех этапах, которые проходило конституционное реформирование в нашей стране первый этап несколько видоизменённая Конституция УССР должна была обслуживать интересы государственной бюрократии и «красных директоров» следующий это принятие Конституции 1996 года, которая знаменовала собой этап радикальных реформ, смыслом которых было перераспределение собственности в руки крупного национального капитала (олигархов). Нынешний этап ― время «равноудаления» олигархов и открытия рынков. Теперь крупный украинский капитал должен на равных конкурировать с капиталом транснациональным.

- Колонка редактора выходит с заголовком: «Плевок в историю как попытка прославиться»

В Одессе под покровом ночи вандалы уничтожили мемориальную доску Маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову. Ответственность за совершенное преступление взяла на себя одна из националистических партий. Пытаясь стереть память о Маршале Победы, с какой целью все это делается снова и снова?

- Это удар по нашей памяти, нашим ценностям и святыням! Идеологическим последышам коллаборантов и предателей времен Великой Отечественной, ненавистен образ Маршала Победы изгнавшего фашистскую нечисть с нашей земли. Нацистские выродки были бессильны перед Жуковым при его жизни, теперь те, кто им пытается подражать, мстят ему после смерти. Пытаясь стереть память о Маршале Победы, реваншисты хотят пересмотреть результаты Великой Победы и победителей сделать побежденными.

- Материал Эллы Алыбиной, выходящий в этом номере, называется: «Уроки французского». Что такое национальная самоидентичность и нужна ли она людям? Почему Макрон стал президентом Франции и зачем он так откровенно заигрывает с мусульманами? И главное – о чем могли бы, но - УВЫ – не поговорили президент Франции и президент Украины? Ответы на все эти вопросы можно найти в материале. Ну а все-таки, если в двух словах – чего мы ждали и что получили от встречи Петра Порошенко с молодым французским президентом?

- Мы ожидали урока французского мультимультурализма, нашему президенту, пренебрегающему в своей политике языковыми и культурными различиями украинцев, а скользкий Макрон углубился в дискуссию чья Анна Ярославна, назвав ее Киевской, что собственно и верно, потому, что не Украины не России в раннем средневековье не существовало. Желание наших властей следовать формуле «Один фюрер, один народ, один рейх» т.е. полное пренебрежение мултикультуролизмом даже по отношению к собственному народу может привести только к фашизму. Разорвать долгую совместную историю Украины и России невозможно, на месте такого разрыва всегда образуется кровоточащая рана утверждает автор.

- Унизительный «триумф» на лужайке или Что такое бесструктурное управление? Так называется статья нашего постоянного автора Антона Кравчика

Газета «Зеркало недели» подтвердила, что окружение Петра Порошенко намеренно вводило в заблуждение общественность, пытаясь выдать визит в США и встречу с Дональдом Трампом как фантастический успех украинской внешней политики, замазывая, таким образом, ее полный провал, - пишет автор.

Так почему же все-таки ТРИУМФ нашего президента Антон Кравчик называет унизительным?

- Существует ошибочное мнение, что СМИ отражает окружающую действительность. На деле все обстоит с точностью до наоборот. То, что мы воспринимаем как реальность, является то, что навязывает нам телевизор. Став свидетелями этой новой суррогатной реальности мы начинаем невольно транслировать ее вовне, создавая новую реальность. Автор использует информационный повод неоднозначной встречи двух президентов, как пример, для описания того, как действует бесструктурное управление, что это такое и чем оно отличается от структурного рассказывает в своей статье автор.

- Тематическая статья приуроченная к празднику «Конституционалист» Филип Орлик: взлет и фиаско карьеры». В Украине популяризуется культ «реформатора и борца за вольную Украину» Филиппа Орлика. В Киеве ему посвятили скульптурный ансамбль, в Бендерах — увековечили написание «Конституции», которую хвалят школьные учебники и важные политики (чаще — по случаю Дня Конституции Украины). Именем этого гения назван и «классический» частный вуз (сумбурного профиля) в Николаеве. Но славе «отца конституционализма» Орлика мешает... Интернет утверждает автор, так ли это?

- Автор живописует судьбу авантюриста и проходимца сделавшего карьеру на противоречиях монархов. Сказ о том, как на окраине Османской империи «помощник» Мазепы сочинил «Бендерскую Конституцию» и впервые прописал «разделение властей», восхищает не всех правоведов. Увы, исследования историками того документа и обстоятельств его творения разочаровывают. Автор классифицирует свой труд как исторический детектив, одно могу сказать читается очень интересно и написано на богатом фактологическом материале, очень расширяет кругозор, но одновременно и где-то опустошает, ведь очередной герой – дутый!