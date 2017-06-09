«Зрада» НКРЕКП: обнародованы данные, что «Газпром» – НЕ щемит украинцев!

В конце июня многие одесситы получили от ТОВ «Одесагаз-Постачання» письма с «подякой» за пользование его услугами и с раскладом цен на поставляемый бытовым потребителям «природный газ». Это, как признали авторы, выполнено не из-за любви к клиентам, а согласно постановлению НКРЕКП от 30.03.2017 № 464. Последнее, добавив хлопот поставщикам газа, обогащает жителей Украины знанием одного политизируемого бизнес-секрета: газ в Украину поставляется по ценам – ниже «европейских»! А значит российская корпорация «Газпром» – не настолько угнетает украинцев, как о том сейчас любят трезвонить ряд политиков…

Сравнение – к выгоде украинцев

В информации о «структуре действующей розничной цены на природный газ» указаны 5 статей затрат. Главная из них – «оптовая цена для поставщика…» составляет менее 5 грн. (4,96) за 1 кубометр. Это в 4,3 раза больше, чем взимаемый налог (НДС), тоже включенный в структуру действующей цены. Но надо понимать, что взимаемый в госбюджет НДС – плата за… ничто, а оптовая цена включает «услуги» украинской корпорации-посредника «Нафтогаз», наценку за «реэкспорт» российского газа из Словакии и Польши, а также отпускную цену российского поставщика, которая тоже включает какие-то их внутренние налоги и траты на транспортировку газа от месторождений к российско-украинской границе. Поэтому такая пропорция российской и украинской составляющих в оптовых ценах на газ не подтверждает жалобы на «завышенную цену», взимаемую «Газпромом», либо показывает (не хочется в таком подозревать)… не слабый «аппетит» украинских участников поставок. Ведь хвалебные реляции Кабмина, что при премьер-министре Гройсмане «Нафтогаз» получил за 2016 год 22,5 млрд. грн. прибыли (см. http://minfin.com.ua/2017/06/09/28279371/ ) имеют и иную «сторону монеты»: та прибыль обеспечивалась и повышением цен для украинских потребителей.

Не менее интересны и приводимые, согласно постановлению НКРЕКП, сравнительные цены (среднерыночной) стоимости за поставку природного газа бытовым потребителям в ряде стран Европы. Если в Одессе розничная цена составляет 6,897 грн. за кубометр, то в Словакии (откуда «Нафтогаз» покупает с дополнительными издержками реэкспортируемый российский газ) эта цена составляла в 2016 г. эквивалент 13,73 грн., т. е. вдвое больше! Ранжир подборки обнародованных НКРЕКП цен (за кубометр газа) выглядит так:

Украина – 6,879 грн.

Молдова – 9,02 грн.

Румыния – 9,93 грн.

Венгрия – 10,27 грн.

Польша – 11,70 грн.

Словакия – 13,73 грн.

Чехия – 17,40 грн.

Это выгодное лидерство может утешить украинцев, что в росте цен за газоснабжение населения мы еще далеки от «дна»!

Но истинным патриотам важнее знать, что в соседней Беларуси подобные услуги обходятся населению – еще дешевле! Так, в случае (аналогичном описываемому), когда потребитель имеет приборы индивидуального учета расхода газа, текущий (чуть увеличенный с 1 марта с. г.) тариф в Беларуси составляет: в отопительный период – 0,0911 рублей Беларуси (новых), а в летний – 0,2853 руб., что эквивалентно 1,23 грн. и 3,86 грн. соответственно (при текущем курсе НБУ 1 BYN = 13,548 грн. – см. . Т.е. среднегодовая цена газоснабжения горожан Беларуси примерно втрое ниже, чем в Украине. Это наводит на менее верноподданические мысли, избегая чего, НКРЕКП не включил белорусские цены в ряд тех, которыми утешают сейчас согласно постановлению № 464…

Не диверсия ли это?!

Указанная выше огласка различий в разных странах цен за газоснабжение дала «пищу для размышлений». И это чревато двумя направлениями для критики «газовой» политики нынешнего правительства Украины.

Во-первых, коль от нас пытаются скрыть, что в соседней Белоруссии потребители газа платят втрое меньше, то трудно поверить, что это случайно. А значит – велик риск, что с нас кто-то «дерет» избыточную плату (пополнившую доходы монополиста НАК «Нафтогаз Украины»).

Во-вторых, серединное положение украинских цен между белорусскими и в соседних странах ЕС побуждает усомниться в обоснованности обвинения правительством Гройсмана исходного российского поставщика. Но зачем тогда умники из Кабмина с настойчивостью, достойной лучшего применения, ищут и находят предлоги рассориться с РАО «Газпром» в дрызг? Такая тактика может лишь ухудшить положение украинских обывателей, чьим розничным ценам завидуют потребители газа в странах ЕС…

Но еще хуже, что 1-е место Украины по дешевизне газа, которое рекламируют, согласно постановлению НКРЕКП, одновременно является… последним по величине рыночной цены. А пан Гройсман и Ко обещают «интегрировать» украинцев с западными соседями и отставание наших цен может стать предметом… их критики и «реформирования». Не готовят ли общественное мнение к этому? Ведь зачем-то власти обязали поставщиков газа разослать письма с данными о газовых ценах? Версия, что это сделали ради выражения «подяки» – ну, очень инопланетная.

Если же НКРЕКП выпустил постановление № 464 не для «обоснования» очередного поднятия величины устанавливаемых им тарифов, то это попахивает… идеологической диверсией – провокацией нелицеприятных вопросов, указанных выше. И кому это надо? Не хочется верить, что чины НКРЕКП – конченные зрадники и отрабатывают заказ соседей восточной державы. Проще заподозрить новый виток интриг меду «кланами» ныне правящей команды, что тоже – не к добру, т. к. давно замечено: «Паны ссорятся, а у холопов чубы трещат»…

А полученные «подяки» одесситам стоит не выбрасывать, а приберечь: могут пригодиться в грядущих спорах, как реформироваться дальше тем, кто не достиг «дна».