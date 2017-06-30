Одесса получила нового военного прокурора

Им стал подполковник юстиции Александр Цыбенко. Его представил коллективу Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, новый руководитель военной прокуратуры Южного региона обладает как знаниями, так и опытом, для того, чтобы добиться повышения эффективности работы ведомства.

Отметим, что Александр Цыбенко до назначения руководителем военной прокуратуры Южного региона возглавлял следственное управление Главной военной прокуратуры Украины.

Напомним, что ситуация в Южном регионе знакома нынешнему Главному военному прокурору Украины не понаслышке, ведь именно Анатолий Матиос в 2008-2009 гг. возглавлял управление Службы Безопасности Украины в Одесской области.