Дорожная разметка на улице Долгой уже приведена в порядок

Об этом сообщил нашему корреспонденту директор КП «СМЭП» Виталий Бондаренко.

По его словам, после того как соцсети заполонили снимки откровенно бракованной дорожной разметки, нанесенной после реконструкции улицы Долгой, муниципалитет заставил подрядчика устранить брак и нанести разметку заново.

«Все уже сделано. Можете поехать и убедиться!» — заявил чиновник.

При этом он обратил внимание на то, что с начала нынешнего года на городских дорогах стараниями сотрудников КП и подрядчиков нанесено уже 10,4 тысяч квадратных метров разметки. Что более, чем вдвое превышает показатели всего прошлого года.

А до конца года этот показатель планируется довести аж до 40 тысяч «квадратов». И это при том, что, как отметил Виталий Бондаренко «…для нас рабочий год заканчивается уже в ноябре».

Впрочем, как признал чиновник, гарантийный срок используемой краски составляет всего шесть месяцев.

Поэтому, по всей вероятности, значительную часть дорожного покрытия придется «переразмечать» уже на следующий год.