21-летний житель Одесской области задержан за изнасилование несовершеннолетней

По информации ГУНП в Одесской области, преступление было совершено в Белгоро-Днестровском районе.

По данным предварительного расследования, обвиняемый вместе со своей знакомой обманом завлекли несовершеннолетнюю к нему домой, где мужчина под угрозой физического насилия совершил изнасилование.

О произошедшем стало известно, когда пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Несмотря на то, что насильник попытался скрыться, он был задержан полицией и помещен в следственный изолятор.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 152 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Белгород-Днестровский районный суд уже принял решение о содержании обвиняемого под стражей на два месяца без права внесения залога.