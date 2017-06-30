Сырьевой придаток или страна высоких технологий?

Согласно данным Одесского областного управления статистики в регионе на протяжении последних лет неуклонно уменьшаются объемы финансирования научных разработок. Так, в 2010 году общие затраты на выполнение научных исследований и разработок, осуществляемых собственными силами организаций, составляли 156 млн грн. Или 19 млн долл при курсе доллара 8 грн. В 2016 году эта статья расходов уже составила всего 9 млн долл, при том, что в гривневом эквиваленте – 237 млн грн. Но курс доллара тогда был уже 25 грн за доллар.

«Несмотря на формальное увеличение финансирования в национальной валюте из-за инфляции финансовая поддержка научных разработок фактически сократилась без малого в 2 раза. Если эта тенденция сохранится, то в скором времени о каком-либо инновационном и научном потенциале региона говорить будет затруднительно. Образ Одессы как научного центра попросту превратится в миф», - уверен депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Такая тенденция наблюдается и в стране в целом - падение объемов финансирования науки идет гигантскими темпами. Если в 2010 году на выполнение научных исследований и разработок было направлено 0,74% объема ВВП, то в 2016 – всего 0,48%. В результате Украина теряет свой инновационный и научный потенциал. Экономика приходит в упадок, усиливается деиндустриализация, страна превращается в сырьевой придаток развитых государств, а занятие наукой становится умирающей профессией.

Еще в мае премьер Гройсман заявил, что при формировании государственного бюджета на 2018 г. Кабинет Министров увеличит финансирование науки через Национальный фонд исследований. 16 июня во время встречи с журналистами премьер опять подчеркнул, что действующая система поддержки образования, науки и инноваций устарела, требует «перезагрузки» и принятия непростых решений, над которыми работает Кабинет Министров. Однако, какие именно конкретные меры правительство планирует принять по обеспечению инноваций и развития науки, премьер отчитаться забыл. Впрочем, подобные заявления не вызывают доверия, ведь только Национальной академии наук на сегодняшний день дополнительно необходимо минимум 626 млн грн.

«Разрушается интеллектуальный потенциал, страна превращается в сырьевой придаток. Но у правительства нет ясного понимания, что нужно делать, как выводить науку из кризиса. Верховная Рада тем временем занимается принятием идеологических законов. В результате, вместо «евроинтеграции» Украина превращается в слаборазвитую страну третьего мира. Этого допустить мы не должны», - считает депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.