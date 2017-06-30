В Одесской области мужчина упал в колодец глубиной в шестнадцать метров

И остался жив.

Происшествие произошло в поселке Камышевка Измаильского района. К счастью, это произошло на глазах односельчан, которые вызвали спасателей. Те при помощи веревки и спецсредств вытащили пострадавшего и передали подоспевшим медикам. Какие именно повреждения получил пострадавший, пока неизвестно.

Отметим тот факт, что после такого падения пострадавший остался жив можно смело считать счастливой случайностью. Поскольку, по словам экспертов, при падении с такой высоты в результате удара о воду как правило, приводит к перелому шейных позвонков.

Добавим, что по неофициальной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.