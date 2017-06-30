Рекреационной зоны на Полях фильтрации не будет

Пока, во всяком случае. Как рассказал журналистам вице-мэр Петр Рябоконь, определенные подготовительные мероприятия городскими властями в этом направлении уже проведены.

Так, «…проведены научно-исследовательские работы по определению экологического состояния полей Фильтрации!» По его словам, по результатам исследований созданы карты-схемы территории с указанием наличия в земле тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Исследования показали, что Поля фильтрации непригодны для сельскохозяйственной деятельности, но в принципе пригодны для рекреации.

Однако, как отметил чиновник, «…для разработки и реализации конкретных проектов нужны инвесторы, а их пока нет».

Напомним, что планы использования Полей фильтрации для рекреационных нужд озвучивались городскими властями и общественными организациями на протяжении, по крайней мере, последних десяти лет.

При этом пиком фантазии «муниципальных общественников» стал план создания на территории полей фильтрации центра лыжного спорта.