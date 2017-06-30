В Италии арестован украинский доброволец по подозрению в убийстве итальянского фоторепортёра

В Италии по подозрению в причастности к гибели под Славянском в 2014 году фоторепортера Андреа Роккелли арестовали украинского военного Виталия Маркива. Об этом в Facebook написал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата ВиталияМаркива по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи г. Славянск в мае 2014 года, выдвинутым прокуратурой города Павия», - написал он. По его словам, ГПУ уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставления основательных доказательств вины Маркива или его немедленного освобождения.

Енин напомнил, что украинские правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели Роккелли и его напарника Андрея Миронова.

«При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск», - добавил он.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что 30 июня в городе Болонья арестовали по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли украинского добровольца.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе пос. Андреевка близ Славянска Донецкой области под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик погибли.