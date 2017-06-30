 
Информация к новости
  • Просмотров: 375
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сразу пять неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали из курортной зоны

Категория: Новости / Происшествия


Сразу пять неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали из курортной зоны

Об этом, сообщил в соцсетях общественник Сергей Данилко. По его словам, вся эта «автопятерка» была эвакуирована всего за несколько часов 1 июля, причем только из переулка Азарова, в районе «Отрады».

Он отметил, что теперь автовладельцев-нарушителей ожидает не только потерянное время на возвращение своих «стальных коней», но и существенные расходы - за эвакуацию и парковку.

При этом общественник заверил, что охота за неправильно припаркованными автомобилями в курортной зоне будет продолжаться.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 