Сразу пять неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали из курортной зоны

Об этом, сообщил в соцсетях общественник Сергей Данилко. По его словам, вся эта «автопятерка» была эвакуирована всего за несколько часов 1 июля, причем только из переулка Азарова, в районе «Отрады».

Он отметил, что теперь автовладельцев-нарушителей ожидает не только потерянное время на возвращение своих «стальных коней», но и существенные расходы - за эвакуацию и парковку.

При этом общественник заверил, что охота за неправильно припаркованными автомобилями в курортной зоне будет продолжаться.