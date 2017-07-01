Еще одну эстрадную исполнительницу не пустили в Одессу

Правда, на сей раз это сделали не национально озабоченные активисты, а пограничники.

«Под раздачу» попала певица Бьянка. В миру – Татьяна Липницкая. Как она сообщила в соцсетях, пограничники поставили в ее паспорт штамп о запрете на въезд в Украину якобы за незаконное посещение Крыма.

При этом, по словам певицы «…я не помню, в каких городах была за последний месяц. Как и большинство востребованных артистов!»

Она отметила, что очень расстроилась из-за того, что не сможет «…выступить на территории, с которой мы говорим практически на одном языке, т.к. я гражданка Беларуси!»

Впрочем, певица выразила надежду, что «…это мое письмо увидят, и я скоро приеду к Вам с гастролями и буду покупать рачки на Привозе».