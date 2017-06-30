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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Система специнтернатов нуждается в срочных и кардинальных изменениях

Категория: Новости


Система специнтернатов нуждается в срочных и кардинальных изменениях

К такому выводу пришли участники совещания в областной администрации. И в первую очередь это касается психоневрологических интернатов.

Так, по мнению волонтеров, в настоящее время в регионе насчитываются десять психоневрологических интернатов, в которых находятся почти 2000 человек, из которых 520 – дети.

При этом даже вице-губернатор Сергей Колебошин был вынужден признать, что эти интернаты представляют собой «…страшный гибрид карательной психиатрии и постсоветской коррупции».

Он отметил, что «там имеется и использование труда пациентов, и их пенсионного обеспечения и крайне неэффективное использование огромных массивов земли».

Поэтому участники совещания предложили начать активный процесс по оптимизации работы этих учреждений и постепенную замену их системой маленьких интернатов, где, во-первых, можно намного улучшить качество обслуживания пациентов, а во-вторых – в маленьких интернатах намного труднее что-либо скрыть.



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