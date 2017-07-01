«КагановичФест» в день Голодомора как ответ на «ШухевичФест»

Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт осудил проведение «ШухевичФеста» во Львове.

Мероприятие, приуроченное к 110-летию командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича проходит с 30 июня по 2 июля. Именно в этих числах в 1941 году во Львове и других городах Западной Украины произошли жестокие еврейские погромы, организованные нацистами и исполненные УПА. Ранее акцию осудили украинские евреи.

«Героизация предполагаемого военного преступника несет неправильный и опасный посыл молодому поколению. Даже если этот человек, возможно, приобрел уважение и известность населения своей страны, как борец за свободу», — заявил раввин Гольдшмидт.

Раввин привел данные общепризнанного и авторитетного центра международного изучения Холокоста «Яд-Вашем». По этим данным, Шухевич принимал участие в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны.

Глава Еврейского украинского комитета (ЕУК) Эдуард Долинский также осудил «ШухевичФест»

«В этот день, 30 июня 1941 года во Львове и других городах Западной Украины, произошли жестокие еврейские погромы, организованные нацистами и ОУН при участии бойцов батальона «Нахтигаль», одним из командиров которого был Роман Шухевич», — написал Долинский на своей странице в Facebook.

Таким образом, по его словам, во Львове «решили отпраздновать ужасную смерть тысяч ни в чем не повинных евреев». Мероприятие закончится 2 июля — «дня, когда закончился погром».

«С чем это все сравнить? Это, например, как если бы еврейская община в день поминовения жертв Голодомора устроила «КагановичФест», — добавил глава ЕУК.