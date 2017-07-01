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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Ирина Билык: «За возможность беспрепятственного проведения концерта в Одессе у меня бандиты вымогали деньги!»

Категория: Новости / Политика


Ирина Билык: «За возможность беспрепятственного проведения концерта в Одессе у меня бандиты вымогали деньги!»

Об этом певица накануне сообщила в интервью «ТСН» 

При этом она назвала так называемых «активистов», которые пытались сорвать ее выступление в Одессе, бандитами, поскольку «…почему бандиты? Те, кто хотел сорвать мой концерт, вымогали деньги, но не напрямую, потому что это можно было бы записать и опубликовать! Он сказали, что если мы дадим им деньги, то они не будут нас трогать!»

По ее словам, потом в ситуацию вмешались сотрудники полиции и обеспечили возможность выступления.

Добавим, что о том, что за возможность беспрепятственного выступления в Одессе «общественники» вымогали у команды Ирины Билык деньги, ранее сообщил в эфире телеканала «NEWSONE» известный украинский автогонщик, бизнесмен и политик Евгений Червоненко.



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