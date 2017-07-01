В рамках семинара-практикума нотариусы Одесской области получили квалификационные сертификаты

В стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся семинар-практикум, посвящённый актуальным аспектам нотариальной деятельности в Украине. Мероприятие было организовано Нотариальной палатой Украины совместно с отделением Нотариальной палаты Украины в Одесской области. Всего в семинаре приняло участие более 200 государственных и частных нотариусов со всей Одесской области.

На официальном открытии с приветственным словом к участникам семинара обратился президент Нотариальной палаты Украины, Владимир Николаевич Марченко:

Одним из важнейших приоритетов деятельности Нотариальной палаты Украины является защита профессиональных прав нотариусов и содействие повышению их квалификации. И мы стремимся всячески облегчить им выполнение своих профессиональных обязанностей, в частности, мы разработали новый дизайн нашего сайта и создали новые возможности для его пользователей. Среди новинок нашего электронного ресурса – грамотно выстроенный нотариальный форум, призванный наладить профессиональную коммуникацию нотариусов. На данный момент мы работаем над тем, чтобы на уровне Верховной Рады Украины был принят Нотариально-процессуальный кодекс, благодаря которому нотариальная деятельность получит более высокую степень защиты.

Основными темами, которые рассматривались в рамках семинара-практикума – тема применения земельного законодательства в нотариальной практике, проблемные вопросы, возникающие во время совершения временного изъятия нотариальных документов из архива нотариуса, а также вопросы информационной безопасности при работе с Едиными и Государственными реестрами Министерства юстиции Украины.

Семинар-практикум проходил в режиме живого диалога спикеров с аудиторией, и слушатели в любой момент могли задать докладчикам все интересующие их вопросы по основным темам семинара. На протяжении семинара особое внимание уделялось вопросам осуществления нотариусами функций государственного регистратора.

В последние годы законодательное регулирование деятельности нотариусов претерпело значительные изменения. С 1 января 2013 года как государственные, так и частные нотариусы стали регистраторами прав на недвижимое имущество по совершённым нотариальным действиям отчуждения недвижимого имущества. С 1 января 2016 года нотариусы обрели право проводить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, независимо от совершения нотариальных действий, кроме того, с этой же даты они получили право вносить записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований также вне зависимости от совершения нотариальных действий. Именно поэтому на сегодняшний день очень важно своевременно рассматривать все проблемные вопросы, возникающие в регистрационной деятельности нотариусов, чему и должно способствовать проведение подобных практических семинаров. — разъяснила председатель отделения Нотариальной палаты Украины в Одесской области, член высшей квалификационной комиссии нотариата Украины Татьяна Филипповна Левенец.

По окончанию семинара-практикума все участники получили сертификаты о повышении профессиональной квалификации нотариуса.

Напомним, что у одесситов есть возможность получить совершенно бесплатно профессиональные бесплатные высококачественные консультации у практикующих нотариусов с многолетним опытом работы на базе Юридической клиники по адресу ул. Черняховского, 2. Это совместный проект Юридической клиники и научно-практической коллегии «Одесского нотариального клуба».