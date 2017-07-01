Четыре человека пострадали от возгорания сухой травы в Одесской области

Как сообщает ГСЧС, накануне в районе населённого пункта Усатово произошло масштабное возгорание травы и сухостоя.

Прибывшие на место пожарные экипажи погасили огонь, однако в результате пожара пострадали сразу четверо находящихся поблизости людей – двое взрослых и двое детей.

Они госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения».

По предварительным данным, причиной пожара, охватившего площадь около семисот квадратных метров, было неосторожное обращение с огнем.