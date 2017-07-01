Экс-правосек Сергей Стерненко обвинил Ирину Билык во лжи на основании…органолептики

Бывший руководитель одесского правого сектора, «активист» Сергей Стерненко публично обвинил певицу Ирину Билык во лжи. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. Речь идет о ее интервью «ТСН», в котором Ирина Билык заявила, что «бандиты вымогали у нее деньги за беспрепятственное проведение концерта в Одессе».

Причем, как оказалось, обвинение свое он строит, в основном, на «органолептике», то есть на том, что певица, якобы, «…она отводила глаза в тот момент, когда говорила о деньгах, что говорит о ее неуверенности и о том, что она лжет».

Кроме того, он прямо обвинил правоохранительные органы в том, что применение силы против так называемых «активистов», в том числе против него самого, осталось без последствий, а журналистов, трактовавших и разместивших интервью Ирины Билык, в нарушении журналистских стандартов.

Отметим, однако, что нигде(!) в цивилизованном мире данные органолептики не рассматриваются даже в качестве косвенных улик, поскольку воспринимаются как сугубо ситуативные.

Что же касается бездействия правоохранительных органов, то поддержание общественного порядка и противодействие хулиганским проявлением является их прямой обязанностью.

А что до журналистских стандартов, то как лаконично прокомментировал эту претензию Сергея Стерненко один из известных журналистов, «не вам учить меня манерам!».

Напомним, что факт вымогания денег подтвердил в прямом эфире телеканала «NewsOne» известный бизнесмен, автогонщик и политик Евгений Червоненко.