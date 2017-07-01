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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Американцы хотят добывать газ в Одесской области

Категория: Новости / Экономика и финансы

Американские компании Frontera Resources и Longfellow обратились в Кабмин Украины с просьбой предоставить разрешение на разведку и последующую добычу углеводородов в Одесской и Полтавской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Украины.

В Кабмине уже передали американским компаниям соответствующие рекомендации по организации проекта: в частности, его предлагают согласовать с областными советами указанных регионов, а также с ГАО «Черноморнефтегаз» который обладает специальными разрешениями на пользование недрами в данных районах.



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