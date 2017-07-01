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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Киеве русский язык считают инфекцией, вызывающей дебилизм и пьянство

Категория: Новости / Политика

В Киеве русский язык считают инфекцией, вызывающей дебилизм и пьянство

По центру Киева развесили рекламные плакаты, призывающие горожан отказаться от использования русского языка, сравнивая его с заразной болезнью.

«Русский язык — очень заразный. Достаточно попасть в среду инфицированных или получить вирус через средства массовой информации. Инфекция легко распространяется среди молодёжи, — считают авторы плаката. — Изменяется язык, личность, появляется агрессия, жестокость, матюкливость, аморальное поведение, склонность к пьянству. Осложнения — слабоумие, сепаратизм и смерть».

 

«Лечение и профилактика основаны на распространении и пропаганде здравой национальной идеи», — уверяют авторы плаката.



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