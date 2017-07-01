Полицейские Одесской области представят Украину в Праге на международных соревнованиях музыкальных коллективов.

Полицейские Одесской области стали победителями во всеукраинском конкурсе оркестров и теперь отправятся в Прагу на международные соревнования музыкальных коллективов.

Как передаёт пресс-служба Нацполиции, призёры также получили сертификат на сумму 60 тысяч гривен.

«Второе место и сертификат на сумму 50 тысяч гривен получили музыканты полиции Киевской области. Третье место заняли николаевские правоохранители. Они получили сертификат на сумму 40 тысяч гривен», — также сообщили в ведомстве.

Кроме того, в конкурсе были определены девять номинаций. В номинации «Лучшее исполнение современной музыки» победу также одержала полиция Одесской области.