Реконструкция гостиницы «Юность» продолжается. Отсутствие разрешительных документов – не помеха

Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии доложил директор городского ГАСКа Александр Авдеев.

По его словам, во время проверки 19 июня «…было установлено проведение масштабных строительных работ на этом объекте, однако никаких разрешительных документов застройщик предоставить не смог».

Чиновник напомнил, что в ходе аналогичных выездов в марте и апреле так же были установлены факты проведения фактически самовольных строительных работ.

При этом, как особо отметил руководитель ГАСКа, сами строители заявляют, что не ведут никаких масштабных реконструкционных работ, «…а только выполняют постановление ГСЧС о наведении порядка с пожарной безопасностью».

По его мнению, это является неприкрытым издевательством.

Однако конкретный ответ на вопрос о том, как остановить самовольную стройку, в ходе совещания так и не был найден.

Напомним, что в ходе проведения реконструкции здания гостиницы в начале июня произошло обрушение части конструкций верхнего технического этажа, только по счастливой случайности обошедшееся без пострадавших.