Одесским экологам и контролирующим организациям необходимо срочно обратить внимание на состояние дренажных вод

Такое поручение дал сегодня в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов. Причем, как выяснилось, в данном случае речь идет не столько об уровне их залегания, сколько о химическом составе.

По словам мэра, содержание целого ряда вредных примесей, например, хрома и сульфатов натрия там превышены в три-четыре раза. «А ведь дренажные воды десятилетиями сливают прямо в море. А их вообще можно туда сливать?» — заявил мэр.

По его словам, этим вопросом необходимо заняться незамедлительно.

Впрочем, как отметила директор экологического департамента Татьяна Касько, экологам эта проблема известна и в городе уже разрабатывается программа по очистке дренажных вод.

Правда никакой конкретной информации о данной программе она не сообщила.