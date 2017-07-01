Городские власти смогли реставрировать ряд фасадов в центре города, но пока не могут их «очистить»

Как отметил в ходе выступления на аппаратном совещании начальник управления охраны памятников культурного наследия Андрей Шелюгин, проблему хаотичного размещения на фасадах многих зданий кондиционеров, электрокабелей и самовольно реконструированных балконов решить не удалось.

«Мы встречались с большим количеством людей, но переговоры зашли в тупик» — резюмировал чиновник. Чтобы разрешить данную проблему в будущем, совместно с юридическим департаментом уже подробно прописали процедуру переноса кондиционеров и кабельных сетей на время проведения ремонтных работ.

А для того, чтобы эти действия с пониманием воспринимались местными жителями, городской голова Геннадий Труханов потребовал, чтобы это проводилось за счет бюджета.

Однако, как решить вопрос с так называемыми «неаутентичными» балконами, многие из которых превращены хозяевами в, своего рода, дополнительные комнаты, пока непонятно.