Еще одно большое дерево рухнуло на Адмиральском проспекте

Это произошло ранним утром 3 июля по адресу Адмиральский проспект, 25. При падении дерево повредило линии электропередачи.

Отметим, что это уже далеко не первый случай падения деревьев в этом районе. Буквально по соседству несколько дней назад произошел аналогичный случай.

Как сообщают местные жители, они неоднократно обращали внимание коммунальщиков на аварийное состояние старых деревьев, но никаких должных мер не было принято.

Отметим, что необходимость превентивных мер в отношении таких деревьев неоднократно ставил перед подчиненными городской голова Геннадий Труханов. Ведь каждое такое падение представляет реальную угрозу для здоровья и даже жизни прохожих и автомобилистов.