Сразу три ДТП с пострадавшими произошли накануне на улицах Одессы

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГУНП в Одесской области, два столкновения произошли на улице Разумовской. Накануне вечером около 21 часа там столкнулись автомобили «Ford» и «Kia», в результате водитель «Kia» получила травмы.
А около часа ночи на то же улице столкнулись иномарки «Mercedes» и «Skoda», вследствие чего пострадали водитель «Mercedes» и пассажир «Skoda».
Кроме того, около полуночи на улице Черняховского автомобиль «Hyundai» под управлением женщины водителя сбил пешехода. Пострадавший госпитализирован.
Однако, по имеющейся информации, сбитый пешеход перебегал улицу в неположенном месте в непосредственной близости от движущегося автомобиля.