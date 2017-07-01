Сразу три ДТП с пострадавшими произошли накануне на улицах Одессы

По информации ГУНП в Одесской области, два столкновения произошли на улице Разумовской. Накануне вечером около 21 часа там столкнулись автомобили «Ford» и «Kia», в результате водитель «Kia» получила травмы.

А около часа ночи на то же улице столкнулись иномарки «Mercedes» и «Skoda», вследствие чего пострадали водитель «Mercedes» и пассажир «Skoda».

Кроме того, около полуночи на улице Черняховского автомобиль «Hyundai» под управлением женщины водителя сбил пешехода. Пострадавший госпитализирован.

Однако, по имеющейся информации, сбитый пешеход перебегал улицу в неположенном месте в непосредственной близости от движущегося автомобиля.