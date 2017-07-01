На данный момент 14 российским артистам запретили въезд в Украину

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) на протяжении минувших суток запретила въезд в Украину как минимум семи российским артистам. Таким образом количество невъездных российских исполнителей с начала июля составляет по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил "Радио Свобода" спикер ГПСУ Олег Слободян.

«На основании дополнительной информации, которая появилась у пограничников, на основании дополнительно проведенных собеседований с участниками группы Anacondaz (группа выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве) во время их выезда за пределы Украины было принято решение о запрете им въезда на следующие три года», - сказал Олег Слободян.

Имен других исполнителей, которым запрещен въезд, он не уточнил.

Также он заявил, что будут и другие решения в течение сегодняшнего дня.

Как сообщалось ранее, 2 июля вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что СБУ и пограничники не впустили в Украину семь певцов из России за два дня.

Нескольких российских музыкантов, выступавших в аннексированом Крыму, ждали в Киеве организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend. Среди них - Найк Борзов и четверо членов его группы, а также солист группы "Дельфин" Андрей Лысиков. А в Одессу направлялась певица Бьянка, которой также запретили въезд в Украину.

Напомним, СБУ запретила въезд в Украину экс-музыканту группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову.