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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В центре Одессы взорвали авто военного пенсионера. Предварительная версия - за долги

Категория: Новости / Происшествия

В центре Одессы взорвали авто военного пенсионера. Предварительная версия - за долги

Взорванный в центре Одессы автомобиль принадлежал военному пенсионеру. Об этом сообщает неназванный источник в прокуратуре.

Сообщается, что взрывное устройство заложили под колесо автомобиля Toyota Camry, вероятнее всего, из-за давнего конфликта с его владельцем.

«Это долговые отношения между владельцем авто и его знакомыми. Владельцем является Николай О., военный пенсионер», — сказал источник.

Он отмечает, что владелец авто не избирался в депутаты Одесского горсовета.

Напомним, что автомобиль Toyota Camry взорвали ранним утром около 03:30 на стоянке возле одного из домов на ул. Маразлиевской. Взрыв произошел в результате закладки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. СМИ сообщили, что автомобиль принадлежал бывшему одесскому депутату.



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