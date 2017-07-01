4 июля ряд одесских домов останется без газоснабжения

В связи с производством работ на газопроводе среднего давления с 10:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по адресам:

- ул. С. Рихтера (Щорса),

- ул. Гастелло, 1-А — кафе–бар ООО «СВС»,

- Овидиопольская дор., 8 — конный клуб ООО «Стетсон»,

- Овидиопольская дор, 10 — автоцентр,

- ул. Гастелло, 50-А — автосалон Ford,

- ул. С. Рихтера, 125 — шиномонтаж,

- ул. Гранатная, 6 — жилой дом,

- ул. Малиновского, 119-А — жилой дом,

- ул. И. Рабина, 2 — ТЦ «Лаванда»,

- ул. И. Рабина, 18-А — Одесский центр профессионально–технического образования,

- ул. Ивана и Юрия Лип, 11 — фитнес-клуб «Шторм»,

- ул. Ивана и Юрия Лип, 13-А — автосалон «Автомир»,

- ул. Г. Петрова, 14 — хлебзавод «Одесский каравай»,

- ул. Ивана и Юрия Лип, 34 — жилой дом, крышная котельная,

- ул. Ак. Филатова, 29 — компьютерный клуб,

- ул. Ак. Филатова, 38 — кафе–бар «Аквариум»,

- ул. Варненская, 2-А — медицинский центр «Инто–Сана»,

- ул. Варненская, 3-Б — кафе «Фемида».

Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.