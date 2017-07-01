Во Львове в действующую синагогу бросили «коктейль Молотова». В еврейской общине очень огорчены случившимся. Об этом в эфире 112.ua заявила жена главного раввина Львова Сара Болд.

«Мы все в шоке. Очень печально, что приходится терпеть такие унижения. Но мы видим поддержку украинцев. Видим, что Украине небезразлично. Видим доброту, которую, надеюсь, сможем преумножить вместе», - заявила Сара Болд.

«Коктейль Молотова» бросили в главную синагогу Львова по ул. Братьев Михновских, 4. В окно он не попал - он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. Нападение произошло еще 30 июня.

В свою очередь Львовский горсовет сегодня опубликовал сообщение, в котором осудил акт вандализма. «Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет городом толерантным», - отметил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Напомним, в декабре в Умани Черкасской обл. группа неизвестных осквернила синагогу. . Помещение облили краской и подбросили свиную голову.