В Раде предлагают запретить гастроли росийских артистов, а также украинских - в РФ

На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект №6660 относительно ограничения проведения гастрольных мероприятий на территории государства-агрессора на территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории Украины.

С такой инициативой выступили четверо внефракционных депутатов - Олег Осуховский, Михаил Головко, Юрий Левченко; главный инициатор - Андрей Ильенко (ВО «Свобода»), на фото - дерётся во время сессии ВР Украины.

Согласно пояснительной записке, запретить российским гастролерам проводить гастрольные мероприятия на территории Украины, в том числе и на оккупированной - это очень важно в целях обеспечения информационной безопасности и целостности Украины.

«Кроме того, с целью обеспечения безопасности украинских гастролеров целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории», - отметили авторы законопроекта.

Документ вводит изменения в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине", запрещая украинским артистам выступать в России и на оккупированных территориях, а российским, соответственно - в Украине и на оккупированных территориях (на оккупированных территориях нельзя выступать никому - ни гражданам других стран, ни лицам без гражданства, вплоть до того времени, когда все войска агрессора будут выведены, а граница вернется под контроль Украины).

Прописан и ряд исключений:

- гастролер до начала выступлений предоставил организатору мероприятия письменное заявление об осуждении российской агрессии (форму установит Кабмин);

- ограничения не касаются граждан РФ, которые переехали жить в Украину;

- гастролер неоднократно осуждал российскую агрессию против Украины, о чем свидетельствуют публикации в СМИ.

Нарушителям запрещается гастролировать в Украине до завершения вооруженной агрессии со стороны РФ.

Гастролирование на территории РФ для украинских артистов предлагают криминализировать: штраф до 2 550 грн, или арест до полугода, или ограничение свободы до 3 лет. При повторном нарушении указанных норм или сговоре группы лиц - лишение свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.