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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Кабинет министров наконец-то занялся развитием отечественных аэропортов

Категория: Новости / Экономика и финансы


Кабинет министров наконец-то занялся развитием отечественных аэропортов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел специальное заседание Правительства, посвященное развитию сети аэропортов страны.

По его словам, от этого напрямую зависит не только престиж и курортная составляющая, но и вся экономическая система страны.

Для этого, в частности предполагается развитие системы лоу-костов.

Однако, по мнению украинских авиаперевозчиков, это может поставить иностранные компании в привилегированное положение, даже по сравнению с собственно украинскими авиаперевозчиками.

Однако, по словам премьера, конкурентная система должна быть равной для всех, а если кто и может рассчитывать на определенные преференции, так это именно отечественные авиаперевозчики.

По итогам совещания принято решение создать рабочую группу из числа представителей Кабмина, депутатов и перевозчиков.

Напомним, что до сих пор развитие украинских аэропортов шло крайне медленно. Достаточно сказать, что в Одесском аэропорту новый пассажирский терминал действует пока лишь в тестовом режиме, а строительство новой полосы, без которой развитие аэропорта попросту невозможно, до сих пор не вышло из категории благих намерений.



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