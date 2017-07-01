Предварительные итоги работы института полицейских детективов в Одесской области будет подведены уже в конце августа

Об этом сообщил глава Национальной Полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, внедрение этого нового подразделения, «…должно способствовать не только улучшению взаимоотношений полиции с населением, поскольку детектив будет вести каждое дело персонально от начала и до конца, но и повышению уровня раскрываемости преступлений».

Впрочем, руководство Национальной полиции, похоже, пока не воспринимает введение института полицейских детективов, как панацею.

Во всяком случае, пока такие подразделения созданы только в восьми областях страны –Одесской, Киевской, Львовской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой.

Именно по итогам работы полиции в этих регионах и будет решен вопрос о перспективности повсеместного распространения этой правоохранительной инновации.