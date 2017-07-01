Работы по расширению проспекта Шевченко начнутся уже нынешней осенью

Такой прогноз огласил в ходе аппаратного совещания начальник управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай.

Разумеется, речь идет не о всем проспекте Шевченко, а только о небольшом отрезке проезжей части в районе Дворца Спорта. Правда, там помимо увеличения ширины проезжей части будут проведены работы по изменению угла поворота, чтобы сделать его более плавным.

По словам чиновника, все подготовительные работы, включая получение экспертного заключения и проведение тендеров, будут закончены не позднее конца сентября.

Поэтому сами работы могут начаться уже в начале октября нынешнего года. Отметим, что в результате планируют значительно «сгладить» поворот, расширить проезжую часть на два метра (с четырнадцати до шестнадцати) перенести троллейбусную остановку и «снять» четыре дерева, которые затрудняют обзор входящим в поворот автомобилистам.

Напомним, что соответствующее поручение отдал еще в прошлом году городской голова Геннадий Труханов. По его словам, поворот в районе Дворца Спорта – это одна из самых аварийно опасных точек города. Здесь регулярно происходят ДТП, в том числе, и со смертельным исходом.

Одним из участников ДТП в этом месте однажды стал и автомобиль городского головы.